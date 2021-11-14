Рекламные фото удешевлённого флагмана Samsung Galaxy S21 FE появились в сети раньше запланированного

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Рекламные фото удешевлённого флагмана Samsung Galaxy S21 FE появились в сети раньше запланированногоВыглядит, конечно, интересненько
Анонс долгожданного Samsung Galaxy S21 FE ожидается в нулевой день CES 2022 — 4 января 2022 года. Но хоть ждать выставки ещё долго, в сети уже появились рекламные постеры грядущей новинки.
До конца неизвестно, как они попали в сеть, но Samsung, видимо, учится у лучших — Google точно также не раз становилась героем новостей с «утечками» ещё даже неанонсированных смартфонов Pixel.
Судя по изображениям, Galaxy S21 FE будет очень сильно похож на текущую флагманскую линейку Galaxy S21. Единственное явное отличие от них — блок основной камеры выкрашен в цвет корпуса, в то время как в том же S21 он отличался.
Характеристики FE-версии флагмана останутся топовыми. В основу аппарата ляжет чип Snapdragon 888 или Exynos 2100 (в зависимости от региона), при этом он также получит 6,4-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Оперативной памяти ожидается до 12 ГБ, а постоянной — до 256 ГБ.
Источник: Android Police