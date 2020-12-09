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Рекламные ролики всех версий флагманского Samsung Galaxy S21 утекли в сеть
А ведь представить их должны лишь в следующем году
До сих пор нет официальной информации о том, когда именно Samsung покажет свои новые флагманские смартфоны линейки Galaxy S21. Но уже сейчас, силами интернет-инсайдеров, в сети появились рекламные ролики абсолютно всех версий грядущих флагманов.
Источником утечки стал популярный интернет-инсайдер Макс Вайнбах, который получил свежую порцию информации от собственных источников, сообщает Android Police.
Из их слов следует, что все три устройства будут отличаться друг от друга, но при этом всё равно будут выдержаны в одном общем стиле.
Также источники сообщают, что анонс Samsung Galaxy S21, 21+ и 21 Ultra может состояться уже 14 января 2021 года. Старт продаж может быть намечен на 29 января.
Отметим, что в следующем году новые флагманы Samsung выходят заметно раньше, чем прежде. В линейка Galaxy S20, например, была представлена в рамках Galaxy Unpacked в феврале.