Рекламный ролик неанонсированного флагмана Sony Xperia утёк в Сеть

В рекламе показан обновлённый дизайн смартфона, который включает в себя двойную камеру на задней панели. Это, вероятно, означает, что Xperia 5 V будет оснащён широкоугольной и сверхширокоугольной камерами.

При этом в новинке отсутствует телеобъектив, который присутствовал во всех четырёх предшествующих моделях.

Фронтальная часть устройства почти идентична Xperia 1 IV. Также подтверждено наличие в новинке 3,5-миллиметрового разъёма для наушников.

Смартфон будет доступен по крайней мере в трёх цветах, которые показаны в конце видео — чёрном, белом и синем.

Известно, что Xperia 5 V оснастят процессором Snapdragon 8 Gen 2 и до 16 ГБ оперативной памяти.