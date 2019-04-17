Рекламный ролик рассекретил флагманский смартфон Meizu до анонса

На просторах Weibo, китайского аналога Twitter, обнаружился рекламный ролик, посвящённый готовящемуся к выпуску флагманскому смартфону Meizu 16s.

На самом деле, видео представляет собой незаконченный рекламный ролик, на нём смартфон показан без текстур, просто как компьютерная 3D-модель. Тем не менее, он раскрывает данные о цене. Смартфон будет стоить 506 долларов.

По предварительным данным, Meizu 16s оснащается 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем со встроенным сканером отпечатков пальцев, 20-мегапиксельной фронтальной камерой, двойной основной камерой на 48 Мп, аккумулятором ёмкостью 3540 мАч с 24-ваттной зарядкой. Аппаратной основой станет топовый процессор Snapdragon 855.

Официальный анонс смартфона ожидается 23 апреля 2019 года.