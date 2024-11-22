Рекордно тонкий iPhone 17 Air получит неожиданный дизайн и цену до $1500

Согласно утечкам, iPhone 17 Air, также известный как «Slim», может получить центральный выступ для камер — решение, заметно отличающееся от привычного размещения в углу. Такой подход напоминает стиль более бюджетных моделей, например, Nothing Phone (2a).

Рендеры, опубликованные каналом AppleTrack, демонстрируют горизонтально расположенные двойные камеры на iPhone 17 Air, что противоречит ожиданиям увидеть минималистичный дизайн с одной камерой, как у iPhone SE или iPhone 8.

Остальные модели линейки, вероятно, сохранят традиционную компоновку камер.

Цены iPhone 17 Air будут варьироваться от $1299 до $1499, что делает его одним из самых дорогих моделей с уникальным, но неоднозначным дизайном.

Тем временем версии Pro, по слухам, получат перископическую камеру на 48 Мп для значительного улучшения оптического зума, чтобы конкурировать с флагманами на Android.