Рекордно тонкий iPhone 17 Air станет шагом к первому складному смартфону Apple в 2026 году

Согласно утечкам, новинка не только продолжит тренд на «худые» флагманы, но и станет промежуточным шагом перед запуском первого складного iPhone, ожидаемого в 2026 году.

Аналитики считают, что ставка на ультратонкий дизайн — это попытка Apple заново привлечь внимание к внешнему облику смартфона на фоне застоя в области ИИ. Тонкий корпус легко подать как «инновацию», в отличие от пока не до конца понятных пользователям ИИ-функций.

При этом, как и в случае с Samsung, сначала может появиться сверхтонкий флагман (аналог Galaxy S25 Edge), а спустя год — складной смартфон (по типу Galaxy Z Fold7), но с упором на премиум-дизайн и узнаваемость бренда.

По слухам, Apple уже работает над устранением складки на экране совместно с Samsung Display.

Если компания повторит свой прежний сценарий — запоздалый, но эффектный выход на рынок — то и в сегменте складных смартфонов она может быстро захватить лидерство.