Рекордно тонкий iPhone Air удивил ремонтопригодностью экспертов iFixit

При толщине корпуса всего 5,6 мм устройство оказалось достаточно простым в разборке. Задняя крышка снимается легко, открывая доступ к аккумулятору емкостью 12,26 Вт·ч — он идентичен батарее в MagSafe Battery Pack и может быть заменён даже без помощи сервисного центра.

Ключевым решением Apple стал перенос основной платы ближе к камере. Это позволило снизить толщину корпуса и уменьшить риск повреждений при изгибе — урок, усвоенный после проблемного iPhone 6 Plus.

При этом порт USB-C в iPhone Air модульный. Его замена остаётся непростой задачей. Камеры и динамик также можно заменить, хотя добраться до них мешает плотное расположение шлейфов.

Титановая рамка смартфона прочна, но пластиковые разделители антенн снижают общую устойчивость к изгибу. Тем не менее в реальной эксплуатации это вряд ли станет проблемой.

За ремонтопригодность iPhone Air получил 7 баллов из 10 — доступ к ключевым компонентам упрощён, а Apple публикует инструкции и поставляет запчасти, хотя блокировка по серийным номерам сохраняется.