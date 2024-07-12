Рекордно тонкий смартфон с гибким экраном HONOR Magic V3 представлен официально

Смартфон оснащен двойной кремний-углеродной батареей третьего поколения с увеличенной емкостью и поддержкой быстрой зарядки мощностью до 66 Вт. Он имеет толщину всего 9,2 мм и весит 226 граммов, что делает его одним из самых легких в своем классе.

Помимо этого, был представлен более доступный вариант — HONOR Magic Vs3, который также отличается компактными размерами и мощной батареей. Оба устройства поддерживают быструю беспроводную зарядку мощностью до 50 Вт.

Серия оснащена флагманской системой камер HONOR Falcon с функцией «Захват движения», ультраширокоугольной камерой и перископической телефотокамерой с зумом до 100х. В смартфонах используются экраны Eye Comfort с новейшими технологиями защиты зрения и операционная система MagicOS 8.0.1, использующая ИИ-алгоритмы,

HONOR Magic V3 будет доступен в Китае с 19 июля в трех цветах, а Magic Vs3 — с батареей на 5000 мА·ч, в черном и белом исполнениях. Стоимость устройств варьируется от 8999 до 10 999 юаней, в зависимости от конфигурации.

Глобальный релиз ожидается до конца года.