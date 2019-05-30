Рекордные продажи Huawei держатся на дешёвке, а дорогие смартфоны не покупают

На данный момент компания Huawei занимает второе место на международном рынке смартфонов, уступая только Samsung. До начала санкций США многие эксперты прочили Huawei первое место уже в 2020 году.

Ресурс Patently Apple, тем не менее, заметил, что если китайская компания и станет лидером, то только в сегменте дешёвых смартфонов. По собранной статистике, рекордные продажи Huawei держатся на моделях дешевле 200 долларов, а дорогие смартфоны пользователи не спешат раскупать.

В первом квартале 2019 года Apple остаётся королём премиального сегмента смартфонов. iPhone XR занимает первое место в США и Британии, а iPhone X остаётся бестселлером в Китае.

По данным аналитической компании Canalys, в первом квартале 2019 года продажи iPhone XR более чем вдвое обошли Samsung S10+ в Северной Америке.