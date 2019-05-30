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Рекордные продажи Huawei держатся на дешёвке, а дорогие смартфоны не покупают

Спрос обеспечивают модели дешевле 200 долларов

На данный момент компания Huawei занимает второе место на международном рынке смартфонов, уступая только Samsung. До начала санкций США многие эксперты прочили Huawei первое место уже в 2020 году.

Ресурс Patently Apple, тем не менее, заметил, что если китайская компания и станет лидером, то только в сегменте дешёвых смартфонов. По собранной статистике, рекордные продажи Huawei держатся на моделях дешевле 200 долларов, а дорогие смартфоны пользователи не спешат раскупать.

В первом квартале 2019 года Apple остаётся королём премиального сегмента смартфонов. iPhone XR занимает первое место в США и Британии, а iPhone X остаётся бестселлером в Китае.

По данным аналитической компании Canalys, в первом квартале 2019 года продажи iPhone XR более чем вдвое обошли Samsung S10+ в Северной Америке.

У Huawei 73% продаж приходится на смартфоны дешевле 300 долларов. Даже больше — 43% стоят дешевле 200 долларов. При этом на долю Huawei среди высококлассных смартфонов приходится только 10% рынка.

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