Релиз Pixel 9 помог Google установить личный рекорд продаж смартфонов

По данным отчета Counterpoint Research, этот период стал самым успешным для Google в плане объема продаж Pixel, что совпало с запуском свежей флагманской линейки.

Хотя точные цифры не раскрываются, отчет подчеркивает, что III квартал 2024 года ознаменовался наибольшим количеством проданных смартфонов Pixel.