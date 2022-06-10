Релизная версия Android 13 выйдет заметно раньше ожидаемого

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Релизная версия Android 13 выйдет заметно раньше ожидаемогоНеожиданно, но явно приятно
В последние годы Google приучила нас к тому, что релиз новой версии Android происходит осенью. Но в этот раз, судя по всему, планы немного изменились.
Наши коллеги из Digital Trends заявили, что финальная версия Android 13 выйдет уже в августе. Объяснили они столь приятный сюрприз тем, что Google уже сейчас достигла заметных успехов в тестировании новой операционной системы.
Так, если обычно третья бета-версия Android становится доступна лишь в августе, в 2022 году её можно установить уже сейчас, в начале июня.
Отметим, что речь идёт о «чистом Android» — данную версию чаще всего получают лишь смартфоны линейки Google Pixel. Сроки обновления смартфонов других брендов могут отличаться и зависеть от скорости адаптации системы на девайсы производителя.