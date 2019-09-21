Ремонт iPhone 11 Pro Max обойдётся в цену флагманского смартфона Huawei

Цены приведены для Китая. Как оказалось, заменить дисплей у iPhone 11 Pro Max в авторизованном сервис-центре Apple обойдётся в 360 долларов, у iPhone 11 Pro — 305 долларов, а у iPhone 11 — 220 долларов.

Более крупномасштабный ремонт может повлечь траты вплоть до 655 долларов у iPhone 11 Pro Max. Это сравнимо с покупкой нового флагманского смартфона Huawei Mate 20 Pro в том же Китае. iPhone 11 и iPhone 11 Pro могут потребовать $440 и $600 на ремонт соответственно.