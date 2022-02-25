Ремонт iPhone с Face ID станет дешевле

Сообщается, что нововведение коснётся iPhone XS, а также более новых моделей линейки. При этом получение доступа к новой технологии по замене модуля TrueDepth сделает процесс ремонта не только проще, но и дешевле.

Отметим, что хоть информация о нововведениях пришла от околоофициальных источников, до сих пор нет точных сведений, какой именно будет новая цена на обслуживание iPhone с Face ID.

Напомним, что впервые биометрический модуль дебютировал в 2017 году в iPhone X. С тех пор каждый новый флагман Apple оснащается им, а в iPhone 13 его размеры ещё и уменьшились.