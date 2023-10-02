Ремонт одной детали в смартфоне Huawei Mate 60 RS стоит дороже iPhone 15

Недавно компания Huawei представила свою новую модель — Mate 60 RS — которая поразила не только своими техническими характеристиками, но и стоимостью замены отдельных компонентов.

Одним из ключевых элементов устройства является материнская плата, на которой размещён мощный процессор Kirin 9000s. Если вам когда-либо потребуется заменить его, будьте готовы выложить от $890 до $960.

Это довольно высокая цена, особенно учитывая, что начальная стоимость смартфона составляет от $1640 до $1780. Для сравнения, в Китае новейший iPhone 15 продается всего за $820.

Конечно, не все детали Huawei Mate 60 RS так дорого стоят. Например, замена основной камеры обойдется вам в менее чем $300, а новый аккумулятор на 5000 мАч можно приобрести всего за $35.