Ремонтировать Face ID будут без замены iPhone

Телефоны
Сегодня в 19:07
1 мин.
Ремонтировать Face ID будут без замены iPhoneБлагодаря новой сервисной политике Apple
Apple готовится к обновлению своей сервисной политики. Это выразится в первую очередь в том, что специалисты авторизованных сервисных центров получат доступ к камере TrueDepth, что позволит ремонтировать модуль Face ID без замены всего iPhone.
Модули Face ID находятся в камере TrueDepth. Раньше для этого требовалась замена не только заднего стекла, но и всего устройства. Новшества коснутся iPhone 12 и новее: специалистам будет предоставлен доступ к сервисной части камеры TrueDepth.
Диагностика будет проводиться с помощью инструмента Apple Service Toolkit, который позволит определять, нужно ремонтировать только фронтальную камеру или необходимо заменить устройство.
Источник: Macrumors