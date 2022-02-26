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Ремонтировать Face ID будут без замены iPhone

Благодаря новой сервисной политике Apple
Apple готовится к обновлению своей сервисной политики. Это выразится в первую очередь в том, что специалисты авторизованных сервисных центров получат доступ к камере TrueDepth, что позволит ремонтировать модуль Face ID без замены всего iPhone.
Ремонтировать Face ID будут без замены iPhone

Модули Face ID находятся в камере TrueDepth. Раньше для этого требовалась замена не только заднего стекла, но и всего устройства. Новшества коснутся iPhone 12 и новее: специалистам будет предоставлен доступ к сервисной части камеры TrueDepth.

Диагностика будет проводиться с помощью инструмента Apple Service Toolkit, который позволит определять, нужно ремонтировать только фронтальную камеру или необходимо заменить устройство.

Источник: Macrumors
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