Ремонтопригодность Samsung Galaxy Note10+ оценили на 3 балла из 10

Умельцы известного ресурса iFixit разобрали и оценили сложность ремонта нового флагманского смартфона Samsung — Galaxy Note 10+ 5G. Она набрал 3 балла по шкале ремонтопригодности от 1 до 10. Это на один балл меньше по сравнению с прошлогодним Galaxy Note 9.

Из плюсов отмечаются одинаковые винты Phillips, что позволяет использовать для разборки только одну отвёртку. Многие компоненты модульные и могут заменяться независимо друг от друга, но отсутствие стандартного 3,5-мм разъёма для наушников означает двойную нагрузку на порт USB-Type-C.

Из минусов отмечается три основных. Во-первых, любой ремонт начинается с тщательного и осторожного отклеивания хрупкого стекла на задней панели. Во-вторых, замена приклеенной батареи стала сложной как никогда, особенно осложняют процесс соединительные кабели. В-третьих, замена дисплея требует или полной разборки или замены половины смартфона, а это одни из самых распространённых процедур ремонта.