Революционный безрамочный Xiaomi Mix Alpha получил более мощный процессор

Правда, судя по всему, касается это новой версии, анонс которой нас только ожидает. Так, интернет-инсайдер под ником Digital Chat Station опубликовал сведения, в которых говорится о том, что Xiaomi готовит новый продукт под кодовым именем Draco. И именно обновленным Xiaomi Mix Alpha на базе Snapdragon 865 некий Draco в конечном итоге и окажется. Устройство уже прошло сертификацию китайского регулятора 3С, что говорит о готовности новинки поступить в открытую продажу.

Напомним, что по первоначальным прогнозам, Xiaomi намеревалась выпустить Mix Alpha еще в конце прошлого года. Но устройство оказалось настолько сложным в производстве, что его выпуск неоднократно откладывался.