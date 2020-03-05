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Революционный безрамочный Xiaomi Mix Alpha получил более мощный процессор
Возможно, именно это и будет полноценный серийный вариант смартфона
Xiaomi анонсировала свой революционный безрамочный Xiaomi Mix Alpha еще в сентябре 2019 года, но долгое время устройство все никак не могло поступить в продажу. Но вот, вроде как, оно все же начало появляться на индийских прилавках, как в сети появилась свежая информация, согласно которой смартфон получил более мощный процессор.
Правда, судя по всему, касается это новой версии, анонс которой нас только ожидает. Так, интернет-инсайдер под ником Digital Chat Station опубликовал сведения, в которых говорится о том, что Xiaomi готовит новый продукт под кодовым именем Draco. И именно обновленным Xiaomi Mix Alpha на базе Snapdragon 865 некий Draco в конечном итоге и окажется. Устройство уже прошло сертификацию китайского регулятора 3С, что говорит о готовности новинки поступить в открытую продажу.
Напомним, что по первоначальным прогнозам, Xiaomi намеревалась выпустить Mix Alpha еще в конце прошлого года. Но устройство оказалось настолько сложным в производстве, что его выпуск неоднократно откладывался.