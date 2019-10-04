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Революционный Xiaomi Mix Alpha стал доступен в интернет-магазине

Правда, вряд ли кто-то купит его по такой цене
Буквально в прошлом месяце Xiaomi представила свой самый прорывной на сегодняшний день смартфон — Xiaomi Mix Alpha. Устройство получилось очень футуристичным и у людей сразу же после презентации возник вопрос: “когда это чудо техники можно будет купить?”. Официальные данные гласят, что в декабре, но уже сейчас на Tmall появился лот с долгожданным смартфоном от китайского гиганта.

Что интересно, цена на устройство в интернет-магазине составляет примерно 140 тыс долларов и выглядит подобная цена, если честно, достаточно ужасающе. Само собой площадка не планирует продавать “смартфон будущего” по такой цене — это стандартная заглушка под будущий лот с Mix Alpha, который явно будет стоить более приземленных денег. Но забавен тот факт, что кнопки “Добавить в корзину” и “Купить” активны, а значит, в теории, каждый из нас может приобрести смартфон по данной заоблачной цене.

Напомним, что Xiaomi Mix Alpha работает на базе флагманского процессора Snapdragon 855, имеет 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной. Старт продаж намечен на декабрь 2019 года — по планам компании первая партия будет состоять из 500 устройств.

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