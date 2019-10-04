Революционный Xiaomi Mix Alpha стал доступен в интернет-магазине

Что интересно, цена на устройство в интернет-магазине составляет примерно 140 тыс долларов и выглядит подобная цена, если честно, достаточно ужасающе. Само собой площадка не планирует продавать “смартфон будущего” по такой цене — это стандартная заглушка под будущий лот с Mix Alpha, который явно будет стоить более приземленных денег. Но забавен тот факт, что кнопки “Добавить в корзину” и “Купить” активны, а значит, в теории, каждый из нас может приобрести смартфон по данной заоблачной цене.