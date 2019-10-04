Революционный Xiaomi Mix Alpha стал доступен в интернет-магазине
Что интересно, цена на устройство в интернет-магазине составляет примерно 140 тыс долларов и выглядит подобная цена, если честно, достаточно ужасающе. Само собой площадка не планирует продавать “смартфон будущего” по такой цене — это стандартная заглушка под будущий лот с Mix Alpha, который явно будет стоить более приземленных денег. Но забавен тот факт, что кнопки “Добавить в корзину” и “Купить” активны, а значит, в теории, каждый из нас может приобрести смартфон по данной заоблачной цене.
Напомним, что Xiaomi Mix Alpha работает на базе флагманского процессора Snapdragon 855, имеет 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной. Старт продаж намечен на декабрь 2019 года — по планам компании первая партия будет состоять из 500 устройств.