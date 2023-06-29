«Революция среди складных смартфонов»: Honor представит Magic V2 уже 12 июля

Официальная презентация устройства состоится уже 12 июля. По словам Чжао, новинка принесёт настоящую революцию в мир складных устройств.

Что интересно, предыдущая модель бренда, Honor Magic V, уже была улучшена по сравнению с оригиналом: корпус стал легче на 10%, а шарнир получил модернизацию. Однако генеральный директор не раскрыл конкретных деталей о том, чем именно новая версия V2 будет отличаться.

Можно предположить, что китайский производитель исправит некоторые недостатки предыдущих моделей, возможно, добавив водонепроницаемость, беспроводную зарядку и расширенный функционал в полусложенном состоянии.

Напомним, что ранее инсайдеры сообщали, что экран LTPO AMOLED будет иметь повышенную частоту обновления и высокочастотную ШИМ-подсветку. Также говорилось о возможных двух версиях телефона, одна из которых будет оснащена процессором Snapdragon 8+ Gen 1 прошлого года, а другая получит флагманский чипсет Snapdragon 8 Gen 2.