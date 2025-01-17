Результаты флагманского Galaxy S25 Ultra в бенчмарках слили в сеть накануне анонсаj

Устройство набрало свыше 25 000 баллов, что существенно превосходит его предшественников.

Для сравнения, этот результат на 9000 баллов выше, чем у Galaxy S24 Ultra, и на 15 000 баллов больше, чем у Galaxy S23 Ultra.

Такой скачок демонстрирует заметное улучшение графической производительности, делая S25 Ultra потенциальным лидером на рынке смартфонов.