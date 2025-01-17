Результаты флагманского Galaxy S25 Ultra в бенчмарках слили в сеть накануне анонсаj

Опубликовано 17 января 2025, 08:091 мин.
Результаты флагманского Galaxy S25 Ultra в бенчмарках слили в сеть накануне анонсаjИ они впечатляют
Samsung Galaxy S25 Ultra, который официально представят в ближайшие дни, показал впечатляющие результаты в тесте Geekbench Vulkan для GPU.
Устройство набрало свыше 25 000 баллов, что существенно превосходит его предшественников.
Для сравнения, этот результат на 9000 баллов выше, чем у Galaxy S24 Ultra, и на 15 000 баллов больше, чем у Galaxy S23 Ultra.
Такой скачок демонстрирует заметное улучшение графической производительности, делая S25 Ultra потенциальным лидером на рынке смартфонов.
Согласно утечкам, улучшения связаны с обновленным процессором Snapdragon 8 Elite, который активно применяется в линейке Galaxy S25. Эти результаты подтверждают, что устройство станет одним из самых мощных в 2025 году.
Напомним, что официальный анонс серии запланирован на 22 января.