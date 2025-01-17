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Опубликовано 17 января 2025, 08:09
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Результаты флагманского Galaxy S25 Ultra в бенчмарках слили в сеть накануне анонсаj

И они впечатляют
Samsung Galaxy S25 Ultra, который официально представят в ближайшие дни, показал впечатляющие результаты в тесте Geekbench Vulkan для GPU.
Результаты флагманского Galaxy S25 Ultra в бенчмарках слили в сеть накануне анонсаj
© X.com

Устройство набрало свыше 25 000 баллов, что существенно превосходит его предшественников.

Для сравнения, этот результат на 9000 баллов выше, чем у Galaxy S24 Ultra, и на 15 000 баллов больше, чем у Galaxy S23 Ultra.

Такой скачок демонстрирует заметное улучшение графической производительности, делая S25 Ultra потенциальным лидером на рынке смартфонов.

Результаты флагманского Galaxy S25 Ultra в бенчмарках слили в сеть накануне анонсаj
© X.com

Согласно утечкам, улучшения связаны с обновленным процессором Snapdragon 8 Elite, который активно применяется в линейке Galaxy S25. Эти результаты подтверждают, что устройство станет одним из самых мощных в 2025 году.

Напомним, что официальный анонс серии запланирован на 22 января.

Источник:X.com
Автор:Булат Кармак
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#Samsung Galaxy S25
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