Результаты Google Tensor G5 AnTuTu разочаровали — до Snapdragon далеко

В Pixel 10 Pro XL, замеченном в бенчмарке, процессор набрал 1 140 286 баллов — это всего на 15,9% выше показателя Tensor G4 в Pixel 9 Pro XL.

Да, прирост есть, особенно в многопоточной нагрузке, где Tensor G5 почти вдвое опередил предшественника. Это объясняется переходом на более современный 3-нм техпроцесс TSMC и обновлённую архитектуру. Но на фоне конкурентов Google по-прежнему сильно отстаёт.