Роскачество объявило лучшие смартфоны 2021 года

Так, одним из лучших смартфонов этого года, по мнению Роскачества, является Samsung Galaxy S21 Ultra. Специалисты высоко оценили производительность аппарата, благодаря чему он занял первое место с показателем 3,96 из 5. На втором месте расположился Huawei Mate 40 Pro, производительность которого также оказалась на высоте. Модель в этом списке заняла 3,79 баллов. Третье место досталось OnePlus Nord N10 5, которому всего одного балла не хватило до второй строчки.