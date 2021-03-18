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Сегодня в 09:23
Роскачество объявило лучшие смартфоны 2021 года
От Samsung Galaxy S21 Ultra до Xiaomi Redmi Note 9T
Специалисты Роскачества объявили лучшие смартфоны 2021 года. Они добавили в общий рейтинг смартфонов, в котором уже 171 устройство, 11 моделей прошлого и и текущего года.
Так, одним из лучших смартфонов этого года, по мнению Роскачества, является Samsung Galaxy S21 Ultra. Специалисты высоко оценили производительность аппарата, благодаря чему он занял первое место с показателем 3,96 из 5. На втором месте расположился Huawei Mate 40 Pro, производительность которого также оказалась на высоте. Модель в этом списке заняла 3,79 баллов. Третье место досталось OnePlus Nord N10 5, которому всего одного балла не хватило до второй строчки.
В пятерку лучших смартфонов также вошли такие смартфоны, как Samsung Galaxy S21+, Samsung Galaxy S21 и Xiaomi Redmi Note 9T.