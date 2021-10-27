Роскачество объявило пятерку лучших смартфонов

Специалисты поделились обзором смартфона линейки iPhone 13, сравнив его с прошлым поколением iPhone 12. “Самое серьезное улучшение новой версии Pro Max по сравнению с iPhone 12 Pro Max — это увеличенная емкость аккумулятора, соответственно, и время автономной работы”, — выяснили в Роскачестве.

После того, как Phone 13 был протестирован, обновился рейтинг лучших смартфонов. Теперь на первом месте данного списка находится iPhone 13 Pro Max.

Второй строчки списка лучших смартфонов удостоился Sony Xperia 5 II, а замыкает тройку лидеров Samsung Galaxy S10+. В первой пятерке также оказались iPhone 13 Pro и iPhone 11 Pro Max.