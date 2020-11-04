Роскачество опровергло популярные мифы о вреде смартфонов

В течение последних 20 лет проводилось немало тестов и исследований с участием тысяч добровольцев и ни один из них не смог достоверно подтвердить тот факт, что телефоны оказывают значительное влияние на человеческое здоровье, передает слова Бодрова Российская Газета. При этом также никакого экспериментального подтверждения не нашли и предположения о повреждении клеток мозга или развитии рака в результате воздействия мобильных телефонов.