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Роскачество опровергло популярные мифы о вреде смартфонов
Данный материал будет полезен особо впечатлительным пользователям гаджетов
Менеджер проектов Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Бодров опроверг популярные мифы о вреде смартфонов. В том числе он рассказал и о том, способен ли телефон вызвать рак.
В течение последних 20 лет проводилось немало тестов и исследований с участием тысяч добровольцев и ни один из них не смог достоверно подтвердить тот факт, что телефоны оказывают значительное влияние на человеческое здоровье, передает слова Бодрова Российская Газета. При этом также никакого экспериментального подтверждения не нашли и предположения о повреждении клеток мозга или развитии рака в результате воздействия мобильных телефонов.
Доступна информация об экспериментально подтвержденной связи между излучением телефона и подвижностью сперматозоидов. Однако ввиду того, что в современной жизни очень много иных факторов помимо телефона, потенциально способных воздействовать на организм, данная информация требует более глубокого изучения.