Роскачество посоветовало россиянам не покупать SIM-карты у непроверенных продавцов

Несмотря на то, что большинство SIM-карт, доступных на онлайн-рынках, являются законными, важно проверить «оригинальное» обозначение и настройки тарифов после активации. Удалённая покупка SIM-карт у авторизованных операторов является законной и зачастую более выгодной с точки зрения затрат, чем покупка в розничных магазинах.

Эксперты рекомендуют держаться подальше от непроверенных продавцов, чтобы избежать получения дефектных карт или стать жертвой мошенников. Также существует риск раскрытия личной информации и привлечения к ответственности за любые незаконные действия, связанные с SIM-картой.