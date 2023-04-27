Роскачество предупредило о риске взрыва смартфонов из-за потепления

Особенно это критично в тёплую погоду — устройства могут выйти из строя и даже воспламениться и взорваться из-за перегрева. И таких случаев стало больше.

Представитель Роскачества отметил, что «не проходит и месяца без очередного подобного взрыва». И причиной могут быть халатность как пользователя, так и производителя.