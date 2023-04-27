Телефоны
21:28, 27 апреля 2023
1 мин.

Роскачество предупредило о риске взрыва смартфонов из-за потепления

Таких случаев всё больше

Специалисты Роскачества призвали пользователей не носить смартфоны в задних карманах брюк, не оставлять под подушкой и без присмотра под прямыми солнечными лучами.

Особенно это критично в тёплую погоду — устройства могут выйти из строя и даже воспламениться и взорваться из-за перегрева. И таких случаев стало больше.

Представитель Роскачества отметил, что «не проходит и месяца без очередного подобного взрыва». И причиной могут быть халатность как пользователя, так и производителя.

Участились внезапные случаи возгорания аккумуляторов разных устройств, после которых у пострадавших пользователей остаются ожоги на теле, требующие врачебного вмешательства, сгорают автомобили и дома.

Роскачество
Новости партнеров
Новости партнеров