Роскачество предупредило о риске взрыва смартфонов из-за потепления

21:28, 27 апреля 2023
1 мин.
Роскачество предупредило о риске взрыва смартфонов из-за потепленияТаких случаев всё больше
Специалисты Роскачества призвали пользователей не носить смартфоны в задних карманах брюк, не оставлять под подушкой и без присмотра под прямыми солнечными лучами.
Особенно это критично в тёплую погоду — устройства могут выйти из строя и даже воспламениться и взорваться из-за перегрева. И таких случаев стало больше.
Представитель Роскачества отметил, что «не проходит и месяца без очередного подобного взрыва». И причиной могут быть халатность как пользователя, так и производителя.
Участились внезапные случаи возгорания аккумуляторов разных устройств, после которых у пострадавших пользователей остаются ожоги на теле, требующие врачебного вмешательства, сгорают автомобили и дома.
Роскачество