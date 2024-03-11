Опубликовано 11 марта 2024, 11:14
1 мин.
Роскачество вынесло вердикт iPhone 15 — «просто фантастически»Сравнивали с Android
Команда Роскачества провела сравнительный анализ iPhone 15 и Android-смартфонов, и вердикт оказался однозначным: «аппаратное обеспечение последней серии iPhone 15 просто фантастическое».
Эксперты Роскачества отметили ряд преимуществ iPhone 15:
- Мощный процессор: iPhone 15 оснащены одними из лучших мобильных процессоров на рынке, что обеспечивает плавную работу и высокую производительность, в том числе в играх.
- Эргономичный дизайн: iPhone 15 удобно лежит в руке, что делает его использование комфортным.
- Безопасность: iOS, операционная система iPhone, является более закрытой и защищенной по сравнению с Android.
- Широкий выбор аксессуаров: Apple предлагает большой выбор аксессуаров для iPhone, что позволяет расширить возможности устройства.
- Удобная экосистема: все гаджеты Apple работают друг с другом бесшовно, что делает использование iPhone еще более удобным.
Роскачество также похвалило iOS за простоту использования и высокую скорость работы.