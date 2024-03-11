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Опубликовано 11 марта 2024, 11:14
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Роскачество вынесло вердикт iPhone 15 — «просто фантастически»

Сравнивали с Android
Команда Роскачества провела сравнительный анализ iPhone 15 и Android-смартфонов, и вердикт оказался однозначным: «аппаратное обеспечение последней серии iPhone 15 просто фантастическое».

Эксперты Роскачества отметили ряд преимуществ iPhone 15:

  • Мощный процессор: iPhone 15 оснащены одними из лучших мобильных процессоров на рынке, что обеспечивает плавную работу и высокую производительность, в том числе в играх.
  • Эргономичный дизайн: iPhone 15 удобно лежит в руке, что делает его использование комфортным.
  • Безопасность: iOS, операционная система iPhone, является более закрытой и защищенной по сравнению с Android.
  • Широкий выбор аксессуаров: Apple предлагает большой выбор аксессуаров для iPhone, что позволяет расширить возможности устройства.
  • Удобная экосистема: все гаджеты Apple работают друг с другом бесшовно, что делает использование iPhone еще более удобным.

Роскачество также похвалило iOS за простоту использования и высокую скорость работы.

Источник:Роскачество
Автор:Булат Кармак
Теги:
#iPhone 15
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#Роскачество
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#Apple