Роскачество вынесло вердикт iPhone 15 — «просто фантастически»

Сравнивали с Android

Команда Роскачества провела сравнительный анализ iPhone 15 и Android-смартфонов, и вердикт оказался однозначным: «аппаратное обеспечение последней серии iPhone 15 просто фантастическое».