Роскомнадзор купит различные модели iPhone и iPad для проверки безопасности

Задача проверки — изучить «используемые протоколы в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории России сети интернет». Проверка инициирована на основе запретов пользоваться iPhone в Минпромторге, Минцифры, Минздраве, Минтрансе и Ростехе.

Ведомственные ограничения, вероятно, вызваны потенциальными рисками: заражения смартфонов вирусным софтом, слежкой за пользователями и возможным встраиванием кода, с помощью которого производители из «недружественных» стран смогут отключать целевые функции.

В планах ГРЧЦ проверить 21 устройство от Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo и шесть планшетов Huawei.