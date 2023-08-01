Роскомнадзор купит различные модели iPhone и iPad для проверки безопасности

Роскомнадзор купит различные модели iPhone и iPad для проверки безопасностиПосле запретов пользоваться айфонами в Ростехе и других организациях
«Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ), который входит в структуру Роскомнадзора, закупит iPhone 11, 12, 13 и 14, всего 16 штук, четыре iPhone без указания модели и ещё четыре планшета iPad для проверки защищённости устройств.
Задача проверки — изучить «используемые протоколы в рамках обеспечения устойчивого, безопасного и целостного функционирования на территории России сети интернет». Проверка инициирована на основе запретов пользоваться iPhone в Минпромторге, Минцифры, Минздраве, Минтрансе и Ростехе.
Ведомственные ограничения, вероятно, вызваны потенциальными рисками: заражения смартфонов вирусным софтом, слежкой за пользователями и возможным встраиванием кода, с помощью которого производители из «недружественных» стран смогут отключать целевые функции.
В планах ГРЧЦ проверить 21 устройство от Xiaomi, Huawei, Samsung, Vivo и Oppo и шесть планшетов Huawei.