Роскомнадзор наконец начнёт блокировать номера телефонных мошенников

Первым шагом стал заказ подведомственным Роскомнадзору Главным радиочастотным центром исследования, которое позволит построить систему, блокирующую подменные номера. Подробности исследования закрыты, поэтому известно только о принципах взаимодействия операторов связи, которыми интересуется ведомство. «При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента», — прокомментировал ситуацию неназванный представитель ГРЧЦ .

Проблема подменных номеров усугубляется тем, что, если крупные операторы федерального уровня активно блокируют подменные номера, то небольшие региональные провайдеры связи ещё и оказывает такие услуги.

Идею такой системы раскритиковал исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. По его словам, задача, поставленная ГРЧЦ, невыполнима технически: «Дело в том, что система связи РФ входит в международную телекоммуникационную инфраструктуру. И операторы других стран, откуда также могут идти мошеннические звонки, не обязаны соблюдать правила локального регулятора, которые появляются только потому, что правоохранительные органы не справляются с обязанностями».

Отмечается, что телефонные мошенники за 11 месяцев 2021 года украли у россиян 45 млрд рублей, было возбуждено множество уголовных дел по факту 126,7 тысяч мошеннических звонков.