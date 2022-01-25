Роскомнадзор наконец начнёт блокировать номера телефонных мошенников

Роскомнадзор наконец начнёт блокировать номера телефонных мошенниковНо пока не понятно, возможно ли это
Первым шагом стал заказ подведомственным Роскомнадзору Главным радиочастотным центром исследования, которое позволит построить систему, блокирующую подменные номера. Подробности исследования закрыты, поэтому известно только о принципах взаимодействия операторов связи, которыми интересуется ведомство. «При совершении вызова они должны обмениваться действительным абонентским номером, исключив возможность его подмены и обеспечив соответствие договору об оказании услуг связи вызывающего абонента», — прокомментировал ситуацию неназванный представитель ГРЧЦ .
Проблема подменных номеров усугубляется тем, что, если крупные операторы федерального уровня активно блокируют подменные номера, то небольшие региональные провайдеры связи ещё и оказывает такие услуги.
Идею такой системы раскритиковал исполнительный директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев. По его словам, задача, поставленная ГРЧЦ, невыполнима технически: «Дело в том, что система связи РФ входит в международную телекоммуникационную инфраструктуру. И операторы других стран, откуда также могут идти мошеннические звонки, не обязаны соблюдать правила локального регулятора, которые появляются только потому, что правоохранительные органы не справляются с обязанностями».
Отмечается, что телефонные мошенники за 11 месяцев 2021 года украли у россиян 45 млрд рублей, было возбуждено множество уголовных дел по факту 126,7 тысяч мошеннических звонков.