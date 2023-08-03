Роскомнадзор официально опроверг слухи о запрете использования iPhone в России

10:04, 03 августа 2023
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Роскомнадзор официально опроверг слухи о запрете использования iPhone в РоссииЭто не планируется
Пресс-служба Роскомнадзора опровергла слухи о возможном запрете продажи электроники Apple в России. Ранее в Сети появилась информация якобы о высокой вероятности запрета «яблочной» техники после исследований Центром мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП).
Для этих целей несколько моделей iPhone и iPad приобретёт подведомственный РКН Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ).
Но в пресс-службе регулятора на вопрос о запрете продажи продукции Apple ответили предельно точно и лаконично: «Нет».