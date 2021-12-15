Роскомнадзору запретили расширенную слежку за абонентами

В документе осталась обязанность операторов связи передавать ведомству информацию об оказании услуг своим абонентам и временном периоде, в который эти услуги были оказаны. Для этого не требуется решение суда. Большая часть информации, к передаче которой, пусть и по решению суда, многие эксперты ранее относились скептически, убрана из документа.

Это же касается и ранее необходимой информации о нахождении базовых станций, которую Роскомнадзору должны были передавать операторы.

При этом и эксперты, и игроки рынка связи говорят о том, что Роскомнадзор всё равно остаётся наделён избыточными полномочиями.