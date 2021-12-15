Роскомнадзору запретили расширенную слежку за абонентами

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Роскомнадзору запретили расширенную слежку за абонентамиНо что-то оставили
Министерство цифрового развития России внесло поправки в документ, согласно которому Роскомнадзор должен был наделяться полномочиями получать от операторов связи исчерпывающую информацию о всех разговорах абонентов и даже их геолокацию.
В документе осталась обязанность операторов связи передавать ведомству информацию об оказании услуг своим абонентам и временном периоде, в который эти услуги были оказаны. Для этого не требуется решение суда. Большая часть информации, к передаче которой, пусть и по решению суда, многие эксперты ранее относились скептически, убрана из документа.
Это же касается и ранее необходимой информации о нахождении базовых станций, которую Роскомнадзору должны были передавать операторы.
При этом и эксперты, и игроки рынка связи говорят о том, что Роскомнадзор всё равно остаётся наделён избыточными полномочиями.
Источник: Коммерсантъ