Российская цена iPhone SE 2020 года снизилась на 20%

На старте продаж за эту модель просили не менее 40 тысяч рублей. Сейчас iPhone SE стоит 32 тысячи рублей или дешевле.

Это модель iPhone SE второго поколения, которую Apple представила 15 апреля 2020 года. Смартфон оснащён IPS-дисплеем диагональю 4,7" с разрешением 1334×750 пикселей. Работает гаджет на чипе Apple A13 Bionic, также модель получила аккумулятор мощностью 1821 мАч. Этот айфон получил основную одинарную 12 Мп широкоугольную камеру и 7 Мп фронтальную. По умолчанию модель поставляется с iOS 13, но поддерживает обновление вплоть до 16-й версии.