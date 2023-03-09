Российская цена iPhone SE 2020 года снизилась на 20%Сначала эти телефоны стоили 40 тысяч, сейчас 32 тысячи и дешевле
Российские цены на iPhone SE 2020 года снизились с 40 тысяч рублей до 32 тысяч. В российских интернет-магазинах снизилась цена iPhone SE 2020 года. В среднем цены снизилтсь на 20%.
Фото: Pcmag.com
На старте продаж за эту модель просили не менее 40 тысяч рублей. Сейчас iPhone SE стоит 32 тысячи рублей или дешевле.
Это модель iPhone SE второго поколения, которую Apple представила 15 апреля 2020 года. Смартфон оснащён IPS-дисплеем диагональю 4,7" с разрешением 1334×750 пикселей. Работает гаджет на чипе Apple A13 Bionic, также модель получила аккумулятор мощностью 1821 мАч. Этот айфон получил основную одинарную 12 Мп широкоугольную камеру и 7 Мп фронтальную. По умолчанию модель поставляется с iOS 13, но поддерживает обновление вплоть до 16-й версии.