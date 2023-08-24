Российская цена iPhone SE второго поколения опустилась ниже 34 тысяч рублей

Изначально за эту модель в рознице просили не менее 40 тысяч рублей, но сейчас цена в среднем составляет меньше 34 тысяч. Как сообщает портал Hi-tech.mail.ru, востребованность iPhone SE второго поколения объясняется классическим дизайном с кнопкой Home, небольшим корпусом и демократичной ценой.

iPhone SE (2020) имеет 4,7” IPS-экран с разрешением 1334×750 пикселей и яркостью 625 нит. Экран небольшой, но его можно использовать одной рукой. Основная камера у смартфона одна, разрешение — 12 Мп. Модель можно заряжать с помощью беспроводной зарядки, от воды защищена по стандарту IP68.