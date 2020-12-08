Российская цена смартфона-раскладушки Motorola RAZR 5G утекла в сеть до релиза

Напомним, что устройство получило не самый емкий аккумулятор на 2 800 мАч, но благодаря OLED-дисплею можно рассчитывать на неплохое время автономной работы. Как минимум на один рабочий день.

UPD: Motorola прислала информацию о том, что предзаказ смартфона будет доступен до 21 декабря 2020 года. Помимо Связного, Motorola RAZR 5G можно будет приобрести и в официальном интернет-магазине бренда.