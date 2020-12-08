Российская цена смартфона-раскладушки Motorola RAZR 5G утекла в сеть до релиза
Motorola RAZR 5G, в основу которого лег процессор Snapdragon 765G и который имеет 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ памяти постоянной, будет стоить 119 990 рублей, сообщается на сайте Связного. Основная камера девайса представлена 48 Мп модулем, а главной фишкой смартфона является его форм-фактор - смартфон выполнен в стиле традиционной раскладушки, что стало возможным благодаря использованию гибкого дисплея (как у Galaxy Z Fold или Galaxy Z Flip от Samsung).
Напомним, что устройство получило не самый емкий аккумулятор на 2 800 мАч, но благодаря OLED-дисплею можно рассчитывать на неплохое время автономной работы. Как минимум на один рабочий день.
UPD: Motorola прислала информацию о том, что предзаказ смартфона будет доступен до 21 декабря 2020 года. Помимо Связного, Motorola RAZR 5G можно будет приобрести и в официальном интернет-магазине бренда.