Российская цена ударопрочного HONOR X7d с батареей 6500 мА·ч раскрыта до премьеры

Смартфон оснастили большим 6,77-дюймовым LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц. Корпус устройства имеет защиту IP65 от влаги и пыли, а также сертификат SGS, подтверждающий устойчивость к падениям.

В основе аппарата лежит процессор Snapdragon 685 и аккумулятор на 6500 мАч. Объем оперативной памяти достигает 16 ГБ с учётом виртуального расширения, встроенной памяти — 256 ГБ. При этом слот для карт microSD отсутствует.

Камеры устройства включают основной модуль на 108 Мп и дополнительный сенсор глубины на 2 Мп. Фронтальная камера получила разрешение 8 Мп. Смартфон работает под управлением оболочки MagicOS 9.0, основанной на Android 15.