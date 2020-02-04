Российская компания вложит 1 млрд рублей в разработку смартфонов для силовиков

По официальным данным, максимум, в который могут обойтись будущие новинки, составит от 60 до 90 тыс рублей, при этом выпуском устройств займется завод телеграфных аппаратов в Калуге. По планам компаний-производителей, в конечном итоге должно быть выпущено более 10 тыс смартфонов и планшетов для корпоративных клиентов, при этом первые 2 тыс устройство должны появиться в продаже уже до конца 2020 года.

Что касательно отличительных особенностей отечественных устройств, то ими должны оказаться продвинутые системы криптографической и антивирусной защиты, разработанные непосредственно на территории России. Основными покупателями девайсов должны стать “полевые службы, силовые ведомства, здравоохранение, энергетика и нефтегазовая отрасль, транспорт и ЖКХ”.