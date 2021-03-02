Российская версия бюджетного смартфона Samsung Galaxy A52 будет уступать европейской по мощности

Но для начала отметим схожесть обеих версий. Как пишет интернет-инсайдер в своём Twitter-аккаунте, основной блок камеры будет состоять из четырёх модулей: на 64 Мп с системой оптической стабилизации, на 12 Мп для широкоугольной съёмки, на 5 Мп для макросъёмки и датчик определения глубины на 5 Мп.

При этом отличие между версиями смартфона для двух регионов будет заключаться в используемом чипе. Если Европа получит версию на Snapdragon 750G, поддерживающую 5G, а также от 6 до 8 ГБ оперативной памяти, то России достанется упрощённая версия на базе неназванного Exynos. При этом в версии смартфона для нашего региона будет от 4 до 6 ГБ, сообщает Популярная Механика.

Напомним, что анонс Samsung Galaxy A52 ожидается в марте 2021 года.