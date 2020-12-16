Российская версия флагманского Samsung Galaxy Note 20 Ultra фотографирует лучше американской

Некоторое время назад лаборатория DxOMark протестировала камеру Samsung Galaxy Note 20 Ultra в версии на Exynos 990, которая продаётся в том числе и в России. Сейчас же стали известны результаты такого же тестирования, но уже версии флагмана на базе Snapdragon 865+. И, если честно, результаты получились крайне интересными.