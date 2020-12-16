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Российская версия флагманского Samsung Galaxy Note 20 Ultra фотографирует лучше американской
А ведь были те, кто намеренно старался заполучить версию смартфона из США
Некоторое время назад лаборатория DxOMark протестировала камеру Samsung Galaxy Note 20 Ultra в версии на Exynos 990, которая продаётся в том числе и в России. Сейчас же стали известны результаты такого же тестирования, но уже версии флагмана на базе Snapdragon 865+. И, если честно, результаты получились крайне интересными.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra на базе процессора Snapdragon 865+ получил 117 баллов за фото, в то время как Exynos-версия набрала в таком же тесте 120 баллов, сообщает официальный сайт DxOMark. Таким образом, можно смело утверждать, что варианта флагмана Samsung, продающийся в России, на несколько баллов обходит тот вариант, который компания поставляет в США и Китай.
Напомним, что судя по последним утечкам, следующее поколение Galaxy Note станет последним. Компания, якобы, планирует отказаться от линейки, т.к. теперь она максимально схожа с другой флагманской серией — Galaxy S. Доказательством этому может служить то, что грядущие Galaxy S21 получат поддержку стилуса S Pen — особенность, присущую ранее лишь смартфонам Samsung Galaxy Note.