Российская версия недорогого флагмана Xiaomi Redmi Note 11 Pro со 108 Мп камерой выйдет в феврале

Российская версия недорогого флагмана Xiaomi Redmi Note 11 Pro со 108 Мп камерой выйдет в февралеДа, это официальный анонс глобальной версии
Обе модели получили 6,7-дюймовые AMOLED-дисплеи с разрешением FullHD+ и частотой обновления экрана до 120 Гц. При этом также аппараты получили главный модуль основной камеры на 108 Мп, которые дополняются 8 и 2 Мп сенсорами. Правда, у Redmi Note 11 Pro 4G есть дополнительный датчик глубины на 2 Мп.
В основу 5G-версии смартфона лёг чип Snapdragon 690 от Qualcomm, а вот 4G-вариант получил MediaTek Helio G96.
Обе модели получили аккумуляторы на 5000 мАч, которые можно восполнить с помощью быстрой зарядки на 67 Вт. Есть поддержка NFC, стереодинамики и боковой сканер отпечатка пальцев.
Российских цен на смартфоны пока не назвали — известно лишь, сколько за устройства попросят в Европе.
Так, например, для Redmi Note 11 Pro 5G ценники следующие: 329 долларов (26 тыс рублей) за версию 6/64 ГБ, 349 долларов (27,5 тыс рублей) за версию 6/128 ГБ и 379 долларов (30 тыс рублей) за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.
В случае с Redmi Note 11 Pro 4G немного иные цены: 299 долларов (23,6 тыс рублей) за версию 6/64 ГБ, 339 долларов (26,8 тыс рублей) за 6/128 ГБ и 349 долларов (27,5 тыс рублей) за 8/128 ГБ.
При этом в России новинки поступят в продажу в феврале. Найти их можно будет в МегаФоне, DNS, Ozon, МТС и т.д.