Российская версия недорогого флагмана Xiaomi Redmi Note 11 Pro со 108 Мп камерой выйдет в феврале

Обе модели получили аккумуляторы на 5000 мАч, которые можно восполнить с помощью быстрой зарядки на 67 Вт. Есть поддержка NFC, стереодинамики и боковой сканер отпечатка пальцев.

Российских цен на смартфоны пока не назвали — известно лишь, сколько за устройства попросят в Европе.

Так, например, для Redmi Note 11 Pro 5G ценники следующие: 329 долларов (26 тыс рублей) за версию 6/64 ГБ, 349 долларов (27,5 тыс рублей) за версию 6/128 ГБ и 379 долларов (30 тыс рублей) за вариант с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

В случае с Redmi Note 11 Pro 4G немного иные цены: 299 долларов (23,6 тыс рублей) за версию 6/64 ГБ, 339 долларов (26,8 тыс рублей) за 6/128 ГБ и 349 долларов (27,5 тыс рублей) за 8/128 ГБ.