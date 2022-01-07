Российская версия недорогого Samsung Galaxy A52 обновилась до новейшего Android 12 и One UI 4

К таковым, например, можно отнести релиз апдейта One UI 4 на базе именно этой версии «зелёного робота» для смартфона Galaxy A52. При этом речь идёт об обновлении не где-то в Китае или США, а уже в России. Соответствующая прошивка получила кодовое обозначение A525FXXU4BUL8.

Вместе с Android 12, апдейт также приносит декабрьский патч безопасности системы.

Что интересно, вместе с Galaxy A52, Samsung также обновила и Galaxy S10 Lite. Правда, это обновление получила лишь испанская версия аппарата.

Напомним, что уже совсем скоро, в конце января либо в начале февраля, Samsung должна представить флагманскую линейку Galaxy S22.