Российская замена iPhone перешла с Android на отечественную «Аврору»

Работало устройство на базе операционной системы Android, что явно могло не нравиться большому числу патриотов. Но теперь, судя по всему, причин для беспокойств нет — телефон перевели на отечественную «Аврора».

Система продвигается под видом той, которая позволяет «создавать в корпоративной среде и IT-инфраструктуре государственных организаций решения в области корпоративной мобильности».

Напомним, что в основу AYYA T1 лёг восьмиядерный процессор, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Главной особенностью российского смартфона являются возможность отключения микрофона и камеры. Такая возможность обеспечивает максимальную безопасность во время использования.