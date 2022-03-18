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Российская замена iPhone перешла с Android на отечественную «Аврору»Получился первый в своём роде смартфон
Некоторое время назад в сети набрал популярность российский смартфон AYYA T1. Тогда его предлагали в качестве альтернативы iPhone после временного ухода Apple с российского рынка.
Работало устройство на базе операционной системы Android, что явно могло не нравиться большому числу патриотов. Но теперь, судя по всему, причин для беспокойств нет — телефон перевели на отечественную «Аврора».
Система продвигается под видом той, которая позволяет «создавать в корпоративной среде и IT-инфраструктуре государственных организаций решения в области корпоративной мобильности».
Напомним, что в основу AYYA T1 лёг восьмиядерный процессор, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти. Главной особенностью российского смартфона являются возможность отключения микрофона и камеры. Такая возможность обеспечивает максимальную безопасность во время использования.