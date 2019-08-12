Российские 5G-смартфоны не смогут работать за рубежом, кроме Китая и Японии

В России под сотовые сети пятого поколения 5G могут выделить диапазон 4,4–4,99 ГГц, непопулярный в большинстве стран, за исключением Китая и Японии. Об этом сообщило издание «Коммерсантъ».

Из-за дефицита частот, Минкомсвязь предложила рассматривать диапазон 4,4–4,99 ГГц в качестве приоритетного для внедрения стандарта связи 5G, следует из обновленного проекта концепции развития этой технологии до 2020 года. Возможность использования диапазона 3,4–3,8 ГГц для 5G в России не исключается, но при его конверсии.

В документе отмечается, что на частотах 4,4–4,99 ГГц появляется возможность построения сетей 5G главным образом на отечественном оборудовании.

Появление иностранных аналогов в ближайшие три-пять лет маловероятно: согласно документу, спрос на подобную технику будет невысоким, поскольку такие частоты рассматриваются для 5G только в Китае и Японии.

В Минкомсвязи признают, что выбор частот 4,4–4,99 ГГц приоритетными для 5G связан с риском «отставания от прогресса», поскольку вся индустрия ориентирована на 3,4–3,8 ГГц. Такой сценарий грозит удорожанием оборудования, задержкой в строительстве сети 5G и проблемами у абонентов в роуминге.