Российские цены на базовый iPhone 13 снизились на 30%

На старте продаж, в сентябре 2021 года, за iPhone 13 просили не меньше 79,9 тысяч рублей. Сейчас девайс можно приобрести за 55 тысяч и дешевле. В некоторых магазинах можно найти за 50 тысяч рублей. Цены снизились в среднем на 30%.

Напомним, iPhone 13 работает на базе чипа Apple A15 Bionic. Модель получила 6,1" OLED-дисплей Super Retina с вырезом «чёлкой» и частотой обновления изображения 60 Гц. Айфон оснащён двойной 12 Мп камерой. Гаджет получил защиту от воды и пыли по стандарту IP68 и поддержку беспроводной магнитной зарядки MagSafe.