Российские цены на iPhone 14 Pro снова снизились

На старте продаж в 2022 году iPhone 14 Pro продавался в районе 120 тысяч рублей, сейчас цены, в зависимости от региона и конфигурации, находятся на уровне от 99 тысяч до 103 тысяч рублей.

Альтернативой «яблочному» флагману ритейлеры называют субфлагман Xiaomi 13T Pro, который в среднем отдают за 54 тысячи рублей.