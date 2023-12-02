Российские цены на iPhone 14 Pro снова снизились

02:26, 02 декабря 2023
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Российские цены на iPhone 14 Pro снова снизилисьНа 15%
В российских магазинах снова снизились цены на флагман iPhone 14 Pro. На этот раз — на 15%.
На старте продаж в 2022 году iPhone 14 Pro продавался в районе 120 тысяч рублей, сейчас цены, в зависимости от региона и конфигурации, находятся на уровне от 99 тысяч до 103 тысяч рублей.
Альтернативой «яблочному» флагману ритейлеры называют субфлагман Xiaomi 13T Pro, который в среднем отдают за 54 тысячи рублей.
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