Российские эксперты объявили лучшие смартфоны для молодёжи

В ходе теста был составленрейтинг смартфонов, в который вошли порядка 399 смартфонов 33 брендов. ”Бюджетные гаджеты готовы составить конкуренцию популярным, но дорогим брендам”, — отметили представители Роскачества.

В качестве оптимальных бюджетных вариантов были предложены устройства китайского гиганта Xiaomi, а именно модели Realme 5 Pro, который набрал 3,78 баллов из 5 и Mi 9 Lite с 3,8 баллами. Отмечается, что первая модель при достаточно внушительной производительности и автономности работы стоит всего 15 тыс рублей, тогда как Mi 9 Lite при стоимости в 20 тыс рублей смог обогнать более дорогие модели, в числе которых Sony Xperia 1 и iPhone 7 Plus.