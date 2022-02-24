Российские магазины взвинтили цены на смартфоны и другие устройства

Но компания не остановилась исключительно на технике Apple. Так, ноутбуки HP и Lenovo тоже могут стать дороже примерно на 17-23 тыс рублей.

Стоит отметить, что DNS на какое-то время отключила доступ к своему сайту — вместо главной страницы сервиса пользователи видели ошибку: