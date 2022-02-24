Российские магазины взвинтили цены на смартфоны и другие устройства

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Российские магазины взвинтили цены на смартфоны и другие устройстваНе очень приятная ситуация на фоне происходящего
Один из крупнейших российских ритейлеров внезапно изменил цены на смартфоны и прочие гаджеты. Речь идёт о DNS, который повысил стоимость устройств в среднем на 30%.
Так, например, в сети появились фотографии, на которых можно заметить, что iPhone 12 128 ГБ подорожал с 70 до 91 тыс рублей. То же самое касается Macbook Pro 14" (247 тыс рублей против прежних 190 тыс рублей).
Но компания не остановилась исключительно на технике Apple. Так, ноутбуки HP и Lenovo тоже могут стать дороже примерно на 17-23 тыс рублей.
Стоит отметить, что DNS на какое-то время отключила доступ к своему сайту — вместо главной страницы сервиса пользователи видели ошибку:
Что интересно, у М.Видео и мобильных операторов цена на смартфоны Apple осталась прежней. iPhone 13 Pro 128 ГБ как стоил 75 тыс рублей, так и продолжает отдаваться по этой цене.
Источник: Подъём