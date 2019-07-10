Российские операторы получат частоты 5G бесплатно при покупке отечественного «железа»

Властям России выдвинули предложения по продвижению отечественного телекоммуникационного оборудования для сетей 4G и 5G на сотни миллиардов рублей. Об этом рассказало издание CNews.

Проект выдвинул «Национальный центр информатизации», входящий в состав госкорпорации Ростех. Операторам связи предлагается бесплатно раздавать частоты для сетей 5G, если те согласятся закупать российское оборудование.

Вскоре в России предстоит распределение частот для 5G вместе со строительством таких сетей. Авторы документы полагают, что предложенное мероприятие обеспечит возможность закупок российского оборудования на сумму 200 млрд рублей в 2021-2022 годах.

Второй вариант — компенсация стоимости отечественного оборудования в виде налогового вычета. Это должно обеспечить в 2022-2024 годах закупки российского оборудования на сумму 45 млрд рублей. В то же время, начиная с 2022 года, предлагается увеличить налог на ввоз отдельных элементов сетей связи, аналоги которых производятся в России.

Среди других возможных предложений — увеличенный срок бесплатного обслуживания, бесплатные обновления и дополнительные комплексные услуги в пакете. Все это обеспечит дополнительные закупки в период 2022-2024 годах на сумму 95 млрд рублей.