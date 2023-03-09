Телефоны
07:18, 09 марта 2023
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Российские покупатели Xiaomi 13 получат смарт-часы компании за 1 рубль

Поторопитесь — у акции есть срок проведения

Xiaomi представила в Европе свою свежую линейку флагманских смартфонов — Xiaomi 13. В неё вошли как базовая модель, так и версии Xiaomi 13 Pro и 13 Lite.

Российские покупатели Xiaomi 13 получат смарт-часы компании за 1 рубль

Фото: Xiaomi

Телефоны также доступны и для российских пользователей. И они, наравне с прочими европейскими фанатами бренда, могут принять участие в акции китайского производителя.

Xiaomi объявила, что первые покупатели её новых флагманов получат в подарок (всего за 1 рубль) дополнительное устройство по своему выбору: смарт-часы Mi Band 7 Pro или беспроводные наушники Redmi Buds 4 Pro.

Сама акция действует в течение 10 дней — со 2 по 12 марта 2023 года.

Напомним, что последние отчёты демонстрируют, что Xiaomi обогнала Apple в качестве второго по величине производителя смартфонов в мире. Это объясняется успехом компании на китайском и индийском рынках, а также её экспансией в другие регионы, такие как Европа.

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