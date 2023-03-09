Российские покупатели Xiaomi 13 получат смарт-часы компании за 1 рубль

Телефоны также доступны и для российских пользователей. И они, наравне с прочими европейскими фанатами бренда, могут принять участие в акции китайского производителя.

Xiaomi объявила, что первые покупатели её новых флагманов получат в подарок (всего за 1 рубль) дополнительное устройство по своему выбору: смарт-часы Mi Band 7 Pro или беспроводные наушники Redmi Buds 4 Pro.

Сама акция действует в течение 10 дней — со 2 по 12 марта 2023 года.

Напомним, что последние отчёты демонстрируют, что Xiaomi обогнала Apple в качестве второго по величине производителя смартфонов в мире. Это объясняется успехом компании на китайском и индийском рынках, а также её экспансией в другие регионы, такие как Европа.