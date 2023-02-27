Российские поставки iPhone по параллельному импорту в 2022 году сравнили с официальными в 2021-м

Свежее исследование показало, что подобный способ доставки iPhone в Россию из Индии резко возрос во II половине прошлого года: за этот период было импортировано около 165 000 смартфонов Apple.

Для сравнения, годом ранее этот показатель был более чем в два раза меньше — II половина 2021-го показала импорт лишь 70 000 iPhone.

Специалисты также подсчитали, что общий объём параллельного импорта смартфонов Apple в Россию в 2022 году был в три раза меньше официальных поставок в 2021 году.

До сих пор не совсем понятно, почему число iPhone, импортируемых из Индии в Россию, так значительно увеличилось. Ряд экспертов предполагают, что это может быть связано с повышенным спросом на устройства в нашей стране и нехваткой при этом поставок из Китая.