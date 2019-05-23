Российские SIM-карты создадут на чипах Samsung вместо отечественных

SIM-карты с отечественной криптографией должны начать продаваться в России с декабря 2019 года. Они будут работать не на отечественных чипах, а на решении Samsung. Об этом рассказало издание РБК со ссылкой на источники у производителя телеком-оборудования, оператора связи и отраслевой ассоциации.

Единственным в России разработчиком готового решения для использования отечественной криптографии в сотовых сетях сейчас является Институт точной механики и вычислительной техники им. С.А. Лебедева (ИТМиВТ). Генеральный директор ИТМиВТ Александр Князев подтвердил журналистам, что организация закупила чипы Samsung.

Князев отметил: «Мы продолжаем программу испытаний сим-карт с отечественными криптографическими алгоритмами. Для этого нужно закупать чипы, на которые мы ставим свою операционную систему и криптоядро. Мы пообщались с разными производителями, Samsung предложил оптимальную цену за мелкую партию и сроки поставки, и эти чипы подходят по функциональным требованиям».

По словам Князева, пока нет никаких договорённостей о использовании именно чипов Samsung в SIM-картах. Он подчеркнул, что институт продолжает работать с поставщиками SIM-карт, которые используют чипы других производителей. Возможно, SIM-ки будут закупаться и у китайской Huada Semiconductor.

В ИТМиВТ планируют завершить все испытания и довести технологию до промышленной эксплуатации к декабрю этого года, когда вступят в силу соответствующие приказы властей насчёт «отечественных» SIM-ок.